Altın fiyatları bugün 17 Ocak 2018 (çeyrek altın fiyatı)

17 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatları
belli oldu. 'Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 17 Ocak 2018'de altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? İşte
altın fiyatlarındaki son rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın 163,35 liradan alınırken, 163,40 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın ise 261,24 liradan alınırken 267,77 liradan satılıyor. Yarım altın da 522,48'den alınırken 535,54 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet altını
ise 1077,58 liradan alınıp 1093,86 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1039,93 liradan alınırken 1073,21 liradan satılıyor.
Boncuk taşlar artık altının gramından düşülecek
Yaşar Can