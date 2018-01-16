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Altın fiyatları bugün 17 Ocak 2018 (çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatları güne yükselişle başlamıştı ama öğlen saatlerinde piyasaların hareketlenmesiyle değer kaybetti. Altın gram fiyatı sabah saatlerinde tarihi rekorun hemen altında 165 liradan işlem gördü. Peki diğer altın fiyatları ne kadar oldu?

17 Ocak 2018, Çarşamba 09:42
Altın fiyatları bugün 17 Ocak 2018 (çeyrek altın fiyatı)
17 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatları belli oldu.  'Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 17 Ocak 2018'de altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar...
 

GRAM ALTIN FİYATLARI


Gram altın 163,35 liradan alınırken, 163,40 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN FİYATLARI


Çeyrek altın ise 261,24 liradan alınırken 267,77 liradan satılıyor. Yarım altın da 522,48'den alınırken 535,54 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI 


Cumhuriyet altını ise 1077,58 liradan alınıp 1093,86 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1039,93 liradan alınırken 1073,21 liradan satılıyor.



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