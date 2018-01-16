Altın fiyatları bugün 17 Ocak 2018 (çeyrek altın fiyatı)

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Boncuk taşlar artık altının gramından düşülecek

Yaşar Can

17 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatlarıbelli oldu. 'oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 17 Ocak 2018'denda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor.Altın almak için uzmanlar ne diyor? İştealtın fiyatlarındaki son rakamlar...Gram altın 163,35 liradan alınırken, 163,40 liradan satılıyorÇeyrek altın ise 261,24 liradan alınırken 267,77 liradan satılıyor. Yarım altın da 522,48'den alınırken 535,54 liradan satılıyor.ise 1077,58 liradan alınıp 1093,86 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1039,93 liradan alınırken 1073,21 liradan satılıyor.