Altın fiyatları bugün: Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Haftanın ilk gününde altın fiyatlarının seyri en çok araştırılan konu oldu. Yatırımcılar özellikle "Çeyrek altın ne kadar?", "Gram altın ne kadar?" sorusuna yanıt aradı.
Altındaki dalgalı seyir, yatırımcıları da anlık olarak arayışa sürüklüyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını takip ederek en çok "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Gram altın ne kadar?" sorusunu sorup bilgi almaya çalışıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış 192.19 liradan işlem görürken, gram altın satış 192.82 Türk Lirası.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış 307.02 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 314.33 Türk Lirası.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1263.99 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1277.84 Türk Lirası.
22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar altın bilezik alış 174.06 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 176.80 Türk Lirası
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış 1228.52 liradan işlem görürken, tam altın satış 1252.32 Türk Lirası.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış 612.07 liradan işlem görürken, yarım altın satış 628.71 Türk Lirası.