Altın fiyatları... Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? (17 Mayıs) Altın günlerdir yükselişte ve yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Türk halkının en değer verdiği altının fiyatları ise her gün aratılıyor. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu?