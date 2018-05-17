Altın fiyatları... Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? (17 Mayıs)
Altın günlerdir yükselişte ve yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Türk halkının en değer verdiği altının fiyatları ise her gün aratılıyor. Peki Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu?
Döviz günlerdir yükselişte... Euro ve doların ardından altının fiyatı da gün geçtikçe artıyor. En değerli yatırım olarak bilinen altına talep de düğün sezonun açılışıyla birlikte artmış durumda... Vatandaşlar her gün altın fiyatlarını takip ederek "Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira?" sorusunu soruyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın, alış 183.27 TL, satış 183.84 Türk Lirasından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın, alış 294.73 TL; Çeyrek altın satış, 300.82 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını, alış 1218.48 TL, satış 1230.74 TL'den satılıyor.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik, alış 167.73 TL, satış 167.80 TL'den işlem görüyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın, alış 1203.22 TL, satış 1215.22 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın, alış 586.45 TL, satış 601.61 TL'den işlem görüyor.