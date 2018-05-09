Altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Akın Güler

Döviz kuru her geçen gün tırmanıyor. ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan geri çekilmesi euro ve doların ateşini yükseltti. Dolar sabah saatlerinde 4,37'yi görürken euro ise 4,15 seviyelerine çıktı. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar 4,34 seviyelerine geriledi. Döviz kurlarındaki artışı devam ederken gözler altın fiyatlarına çevrildi.Yatırtımcısının yüzünü sürekli güldüren altının son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.183,63 liradan alınırken, 183,68 liradan satılıyorÇeyrek altın ise 288,97 liradan alınırken 295,50 liradan satılıyor.Yarım altın da 576,13'den alınırken 591,00 liradan satılıyor.Tam altın bin 155 liradan alınıp bin 178 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını bin 196 liradan alınıp bin 208 lirada satılıyor.