Altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Döviz kuru her geçen gün tırmanıyor. ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan geri çekilmesi euro ve doların ateşini yükseltti. Dolar sabah saatlerinde 4,37'yi görürken euro ise 4,15 seviyelerine çıktı. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar 4,34 seviyelerine geriledi. Döviz kurlarındaki artışı devam ederken gözler altın fiyatlarına çevrildi.
Yatırtımcısının yüzünü sürekli güldüren altının son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
183,63 liradan alınırken, 183,68 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 288,97 liradan alınırken 295,50 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 576,13'den alınırken 591,00 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın bin 155 liradan alınıp bin 178 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını bin 196 liradan alınıp bin 208 lirada satılıyor.
Akın Güler