Altın fiyatları ne kadar? (3 Ağustos) Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? (3 Ağustos) Çeyrek ve gram altın ne kadar? Döviz fiyatları yükselişe geçerken altında da aynı şekilde artış görünüyor. Gram altın 200 lira sınırını zorlarken çeyrek altın ise saat 17.00 itibarıyla 324 liradan işlem görüyor. İşte 3 Ağustos altın fiyatları...