Altın fiyatları ne kadar? (3 Ağustos) Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Döviz fiyatları yükselişe geçerken altında da aynı şekilde artış görünüyor. Gram altın 200 lira sınırını zorlarken çeyrek altın ise saat 17.00 itibarıyla 324 liradan işlem görüyor. İşte 3 Ağustos altın fiyatları...
Mayıs ayının 23'ünde 200 TL sınırını aşan gram altın bugün yine 200 lira sınırına dayandı. 3 Ağustos tarihli çeyrek altın ise saat 17.00 itibarıyla 324 TL seviyelerinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
198,60 liradan alınırken, 198,92 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 317,68 liradan alınırken 324,88 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın da 632,65 TL'den alınırken 649,02 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1300,00 liradan alınıp 1313,00 liradan alıcı buluyor.