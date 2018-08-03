Altın fiyatları ne kadar? (3 Ağustos 2018 altın fiyatları)
Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu sorusu döviz işlemlerini takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Haftanın kapanışında Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,76 artışla 199,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 325,00 lira, Cumhuriyet altını 1.331,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 199,00 liradan işlem gördü
Altın fiyatları bugün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı grafiğin ardından altın fiyatları ne kadar sorusu merakla takip ediliyor.
Altının değer kazanmasının ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
Altının gram fiyatı bugün 198 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın ve gram altın bu değerin ardından artış gösterdi.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın fiyatları 322 lira seviyesinde satılırken, 315 lira seviyesinde geri bozduruluyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını 1323 liradan satılırken, 1310 lira seviyesinde geri bozduruluyor.
22 AYAR BİLEZİĞİN FİYATI
22 ayar bileziğin satış fiyatı 181 lira değerinde iken 197 liradan bozduruluyor.