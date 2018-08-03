Altın fiyatları ne kadar? (3 Ağustos 2018 altın fiyatları) Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu sorusu döviz işlemlerini takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Haftanın kapanışında Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,76 artışla 199,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 325,00 lira, Cumhuriyet altını 1.331,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,76 yükselişle 199,00 liradan işlem gördü