Altın fiyatları ne oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Döviz fiyatları dünden bu yana artışta... Dövizle birlikte altın fiyatları da artışa geçmiş durumda... Anbean takip edilen altının fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilirken "Çeyrek altın ne kadar?", "Gram altın ne kadar?" sorusu revaçta...

GRAM ALTIN NE KADAR?

195,81 liradan alınırken, 195,83 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 308,68 liradan alınırken 315,72 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 615,43'den alınırken 631,44 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1280,00 liradan alınıp 1292,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN HAKKINDA

Altın güvenilir bir liman olarak da adlandırılan dünyanın en değerli madenlerinden biridir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Dünya'nın en değerli madenlerinden biri olan altın, yıllar boyu insan elinde farklı şekillerde işlenmiştir. İşçilikleri daha fazla olan altın çeşitleri daha çok hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer yatırım araçları ile karşılaştırdığınızda altının en büyük özelliği krizlerden daha az etkilenmesidir. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Bu parlak sarı renkli madene olan ilgi daha çok bu yüzdendir.







