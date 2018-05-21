Altın fiyatları rekor kırdı! (Çeyrek altın ne kadar?)

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatı ve döviz kurlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 186,7 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN 308 LİRA

Altının gram fiyatı, bugün 188,6 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 187,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.257 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 1.283 dolardan işlem görüyor.



