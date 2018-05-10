Altın fiyatlarında bugün 10 Mayıs 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Adem Özdoğan

, güne düşüşle başlamasının ardından 180,6 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kazançların etkisiyle tarihinin en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı gören altının fiyatı, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kaybıyla 180,9 liradan tamamladı.bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 180,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da297 lira,da 1.210 liradan satılıyor.