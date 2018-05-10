Altın fiyatlarında bugün 10 Mayıs 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altının gram fiyatı
, güne düşüşle başlamasının ardından 180,6 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kazançların etkisiyle tarihinin en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı gören altının fiyatı, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kaybıyla 180,9 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı,
bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 180,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın
297 lira, Cumhuriyet altını
da 1.210 liradan satılıyor.
Adem Özdoğan