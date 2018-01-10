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Altın fiyatlarında bugün 10 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Altın ne kadar oldu? 10 Ocak tarihli güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatları...

10 Ocak 2018, Çarşamba 09:10
Altın fiyatlarında bugün 10 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
10 Ocak 2018 Çarşamba altın fiyatları belli oldu.  Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 10 Ocak 2018'de altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor.  Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 158 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar...
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 158,67 liradan alınırken, 158,74 liradan satılıyor
 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 253,93 liradan alınırken 260,28 liradan satılıyor. Yarım altın da 507,86’dan alınırken 520,55 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1052,73 liradan alınıp 1068,65 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1015,23 liradan alınırken 1047,73 liradan satılıyor.


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