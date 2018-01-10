Altın fiyatlarında bugün 10 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

10 Ocak 2018 Çarşamba altın fiyatları
belli oldu. Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 10 Ocak 2018'de altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira?
Altın 158 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın
158,67 liradan alınırken, 158,74 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın
ise 253,93 liradan alınırken 260,28 liradan satılıyor. Yarım altın
da 507,86’dan alınırken 520,55 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1052,73 liradan alınıp 1068,65 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1015,23 liradan alınırken 1047,73 liradan satılıyor.
Adem Özdoğan