Altın fiyatlarında bugün 11 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

11 Ocak 2018 Perşembe altın fiyatları
belli oldu. Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 11 Ocak 2018'de altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira?
Altın 160 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar
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Gram altın
GRAM ALTIN NE KADAR?
160,88 liradan alınırken, 160,92 liradan satılıyor.
Çeyrek altın
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ise 257,09 liradan alınırken 263,52 liradan satılıyor. Yarım altın
da 514,19’dean alınırken 527,04 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1067,00 liradan alınıp 1083,13 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1029,23 liradan alınırken 1062,18 liradan satılıyor.
Adem Özdoğan