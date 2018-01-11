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Altın fiyatlarında bugün 11 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Son dakika altın haberleri... Çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Altın ne kadar oldu? 11 Ocak tarihli güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatları...

11 Ocak 2018, Perşembe 09:23
Altın fiyatlarında bugün 11 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
11 Ocak 2018 Perşembe altın fiyatları belli oldu.  Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 11 Ocak 2018'de altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor.  Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 160 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar...


GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 160,88 liradan alınırken, 160,92 liradan satılıyor.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 257,09 liradan alınırken 263,52 liradan satılıyor. Yarım altın da 514,19’dean alınırken 527,04 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1067,00 liradan alınıp 1083,13 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1029,23 liradan alınırken 1062,18 liradan satılıyor.


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