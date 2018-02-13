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Altın fiyatlarında bugün 13 Şubat 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatları, öğle saatlerine girilmesinin ardından son durumu ile gündem konusu oldu. 162 liradan güne başlayan ve bu fiyatlarda seyreden gram altın fiyatları dışında tam ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanan diğer türler arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, son durumu merak edilen fiyatlar hakkında detaylı bilgiler...

Altın fiyatlarında bugün 13 Şubat 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın fiyatları güne 162 lira seviyesinde başladı. Dünkü fiyatların ardından bugün piyasaların ne kadardan açılacağını merak eden vatandaşlar sabah saatlerinde 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyorlar. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum

Altının gram fiyatı bugün güne 162 lira ile başladı. Çeyrek altın 266 lira seviyesinde değer görürken, Cumhuriyet altını 1087 liradan satılıyor. 22 ayar bileziğin fiyatı ise alış 147.70, satış ise 148.30 olarak işlem görüyor
 

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?


Altının gramı haftaya yükselişle başladı. Gram altın 162 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.085 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 161,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.


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