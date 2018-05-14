Altın fiyatlarında bugün 14 Mayıs 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 183,8 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki artışın etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazancıyla 182,7 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 302 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 183,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira, Cumhuriyet altını da 1.230 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.320 dolardan işlem görüyor.