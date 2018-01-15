Altın fiyatlarında bugün 15 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

15 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatları
belli oldu. Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 15 Ocak 2018'de altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira?
Altın 161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar
..
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın
161,84 liradan alınırken, 161,91 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın
ise 259,00 liradan alınırken 265,48 liradan satılıyor. Yarım altın
da 518,00'dan alınırken 530,95 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1069,13 liradan alınıp 1085,29 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1031,78 liradan alınırken 1064,80 liradan satılıyor.
Adem Özdoğan