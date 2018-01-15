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Altın fiyatlarında bugün 15 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Son dakika altın haberleri... Çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Altın ne kadar oldu? 15 Ocak tarihli güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatları...

15 Ocak 2018, Pazartesi 09:33
Altın fiyatlarında bugün 15 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
15 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatları belli oldu.  Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 15 Ocak 2018'de altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor.  Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar..
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 161,84 liradan alınırken, 161,91 liradan satılıyor
 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 259,00 liradan alınırken 265,48 liradan satılıyor. Yarım altın da 518,00'dan alınırken 530,95 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1069,13 liradan alınıp 1085,29 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1031,78 liradan alınırken 1064,80 liradan satılıyor.

 



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