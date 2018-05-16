Altın fiyatlarında bugün 16 Mayıs 2018 (Çeyrek altın ne kadar?) Altın fiyatları yüksek seyrini sürdürüyor. Fiyatlarda küçük bir düşüş yaşansa da genel yükseliş sürüyor. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Bugün serbest piyasada gram altın 185,06 liradan alınırken, 185,08 liradan satılıyor. İşte 16 Mayıs Çarşamba 2018 güncel altın fiyatları...