Altın fiyatlarında bugün 16 Mayıs 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın fiyatları yüksek seyrini sürdürüyor. Fiyatlarda küçük bir düşüş yaşansa da genel yükseliş sürüyor. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Bugün serbest piyasada gram altın 185,06 liradan alınırken, 185,08 liradan satılıyor. İşte 16 Mayıs Çarşamba 2018 güncel altın fiyatları...
16 Mayıs altın fiyatları... Altın yükselişini sürdürüyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 16 Mayıs Çarşamba günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 185-186 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 185,06 liradan alınırken, 185,08 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 295,17 liradan alınırken 301,85 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın da 588,50'den alınırken 603,69 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1228,00 liradan alınıp 1240,00 liradan alıcı buluyor.