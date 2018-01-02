Altın fiyatlarında bugün 2 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

2 Ocak 2018 Salı altın fiyatları
belli oldu. Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 2 Ocak 2018'de altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira?
Altın 156 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar
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Gram altın
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
158,91 liradan alınırken, 159,03 liradan satılıyor
Çeyrek altın
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ise 254,34 liradan alınırken 260,70 liradan satılıyor. Yarım altın
da 508,69’dan alınırken 521,40 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını
ise 1053,90 liradan alınıp 1069,82 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1017,07 liradan alınırken 1049,63 liradan satılıyor.
Adem Özdoğan