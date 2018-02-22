Altın fiyatlarında bugün 22 Şubat 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Adem Özdoğan

Altın bu sabah saatlerine yükselişle başladı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 22 Şubat Perşembe günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişi sürüyor. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?161,67 liradan alınırken, 161,71 liradan satılıyorise 258,81 liradan alınırken 265,28 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,62’den alınırken 530,56 liradan satılıyor.ise 1074,93 liradan alınıp 1091,17 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1037,37 liradan alınırken 1070,57 liradan satılıyor.