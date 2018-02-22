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Altın fiyatlarında bugün 22 Şubat 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın bugün yükselişte. Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Bugün serbest piyasada gram altın 161,67 liradan alınırken, 161,71 liradan satılıyor. İşte 22 Şubat Perşembe 2018 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında bugün 22 Şubat 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın bu sabah saatlerine yükselişle başladı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 22 Şubat Perşembe günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişi sürüyor. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?


GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 161,67 liradan alınırken, 161,71 liradan satılıyor


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 258,81 liradan alınırken 265,28 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,62’den alınırken 530,56 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1074,93 liradan alınıp 1091,17 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1037,37 liradan alınırken 1070,57 liradan satılıyor.


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