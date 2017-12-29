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Altın fiyatlarında bugün 29 Aralık 2017 (Çeyrek altın ne kadar?)

Çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Altın ne kadar oldu? 29 Aralık tarihli güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatları...

29 Aralık 2017, Cuma 09:14
Altın fiyatlarında bugün 29 Aralık 2017 (Çeyrek altın ne kadar?)
29 Aralık 2017 Cuma altın fiyatları belli oldu.  Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 29 Aralık'ta altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor.  Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 156 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar..


GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 158,07 liradan alınırken, 158,11 liradan satılıyor


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 253,00 liradan alınırken 259,33 liradan satılıyor. Yarım altın da 506,01'den alınırken 518,66 liradan satılıyor.
 

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1047,96 liradan alınıp 1063,79 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1011,34 liradan alınırken 1043,72 liradan satılıyor.
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