Altın fiyatlarında bugün 29 Aralık 2017 (Çeyrek altın ne kadar?)

29 Aralık 2017 Cuma altın fiyatları
belli oldu. Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 29 Aralık'ta altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira?
Altın 156 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar
..
Gram altın
GRAM ALTIN NE KADAR?
158,07 liradan alınırken, 158,11 liradan satılıyor
Çeyrek altın
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ise 253,00 liradan alınırken 259,33 liradan satılıyor. Yarım altın
da 506,01'den alınırken 518,66 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını
ise 1047,96 liradan alınıp 1063,79 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet
de 1011,34 liradan alınırken 1043,72 liradan satılıyor.
Adem Özdoğan