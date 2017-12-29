Altın fiyatlarında bugün 29 Aralık 2017 (Çeyrek altın ne kadar?)

Çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Altın ne kadar oldu? 29 Aralık tarihli güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatları...