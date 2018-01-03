Altın fiyatlarında bugün 3 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

3 Ocak 2018 Çarşamba altın fiyatları
belli oldu. Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 3 Ocak 2018'de altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira?
Altın 159 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar
..
Gram altın
GRAM ALTIN NE KADAR?
159,23 liradan alınırken, 159,28 liradan satılıyor
Çeyrek altın i
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
se 254,77 liradan alınırken 261,14 liradan satılıyor. Yarım altın
da 509,54'den alınırken 522,28 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1053,77 liradan alınıp 1069,69 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1016,95 liradan alınırken 1049,50 liradan satılıyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Adem Özdoğan