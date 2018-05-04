Altın fiyatlarında bugün 4 Mayıs 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Adem Özdoğan

ltın fiyatları, yatırımcıların ABD'de açıklanacak olan aylık tarım dışı istihdam verisi öncesi, üst üste üçüncü haftayı da kayıpla geçerek bu yılın en uzun haftalık düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.Spot altın yüzde 0.1 yükselerek Singapur saati ile 08:22'de ons başına 1,313.23 dolara çıktı ve bu hafta yüzde 0.8 geriledi. Metal Salı günü 1,301.79 dolar ile 29 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 4 Mayıs Cuma 2018 yani bugün altının gramı 175,42'den alınırken 175,46 lira civarından satılıyor.Gram altın: 178.39 liraÇeyrek altın: 291.04 liraCumhuriyet altını: 1.185 lira