Altın fiyatlarında bugün 9 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

9 Ocak 2018 Salı altın fiyatları
belli oldu. Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 9 Ocak 2018'de altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira?
Altın 159 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın
158,81 liradan alınırken, 158,83 liradan satılıyor
Çeyrek altın
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ise 254,23 liradan alınırken 260,59 liradan satılıyor. Yarım altın
da 508,46’den alınırken 521,17 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1056,24 liradan alınıp 1072,20 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1019,10 liradan alınırken 1051,72 liradan satılıyor.
Adem Özdoğan