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Altın fiyatlarında bugün 9 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? Altın ne kadar oldu? 9 Ocak tarihli güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatları...

09 Ocak 2018, Salı 09:27
Altın fiyatlarında bugün 9 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
9 Ocak 2018 Salı altın fiyatları belli oldu.  Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 9 Ocak 2018'de altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor.  Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 159 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar...
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 158,81 liradan alınırken, 158,83 liradan satılıyor


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 254,23 liradan alınırken 260,59 liradan satılıyor. Yarım altın da 508,46’den alınırken 521,17 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1056,24 liradan alınıp 1072,20 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1019,10 liradan alınırken 1051,72 liradan satılıyor.


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