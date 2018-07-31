Altın fiyatları döviz kurlarıyla birlikte her gün araştırılan konuların başında geliyor. Yatırımcılar ve düğün için altın alacaklar özellikle "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorusuna cevap arıyorlar.

ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ

GRAM ALTIN NE KADAR?

192,52 liradan alınırken, 192,53 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 307,42 liradan alınırken 314,44 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 612,92’den alınırken 628,87 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1263,00 liradan alınıp 1277,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.



