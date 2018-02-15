Altın fiyatlarında son dakika! (Çeyrek altın ne kadar?)

GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Adem Özdoğan

sorusu 15 Şubat Perşembe gününün ilk saatlerinde merak konusu oldu. Altın yatırımı yapan ya da halk tabisi ile yastık altındaki altınlarını bozdurmak isteyen yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar.İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 268,00 lira, Cumhuriyet altını 1.093,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 163,40 liradan işlem gördü.Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.345,03 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 162 bin 500 lira oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7946 lira, satışta 3,8098 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7936 lira, satışta 3,8088 lira olarak belirlemişti.164,50 liradan alınırken, 164,55 liradan satılıyorise 263,30 liradan alınırken 269,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 526,59’den alınırken 539,76 liradan satılıyor.1081,88 liradan alınıp 1098,23liradan alıcı buluyor.de 1043,95 liradan alınırken 1077,64 liradan satılıyor.