İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Altın fiyatlarında son dakika! (Çeyrek altın ne kadar?)

Son dakika altın haberleri... 15 Şubat Perşembe bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?  Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

15 Şubat 2018, Perşembe 09:14
Altın fiyatlarında son dakika! (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu 15 Şubat Perşembe gününün ilk saatlerinde merak konusu oldu. Altın yatırımı yapan ya da halk tabisi ile yastık altındaki altınlarını bozdurmak isteyen yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 268,00 lira, Cumhuriyet altını 1.093,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 163,40 liradan işlem gördü.

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.345,03 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 162 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7946 lira, satışta 3,8098 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7936 lira, satışta 3,8088 lira olarak belirlemişti.
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın164,50 liradan alınırken, 164,55 liradan satılıyor


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 263,30 liradan alınırken 269,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 526,59’den alınırken 539,76 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


1081,88 liradan alınıp 1098,23liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1043,95 liradan alınırken 1077,64 liradan satılıyor.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

88 bin kişiye iş fırsatı!

88 bin kişiye iş fırsatı!
Emlak piyasasına yönelik düzenlemeler yolda

Emlak piyasasına yönelik düzenlemeler yolda
227.8 milyon liralık ikramiyeyi unuttuk

227.8 milyon liralık ikramiyeyi unuttuk
700 bin emekliye intibak

700 bin emekliye intibak
Taşeron işçilerin başvuru sonuçları açıklanıyor

Taşeron işçilerin başvuru sonuçları açıklanıyor
TOKİ'den evi olmayana ucuz konut fırsatı

TOKİ'den evi olmayana ucuz konut fırsatı
MTV'de ölçütler arasına 'motor gücü' de ekleniyor

MTV'de ölçütler arasına 'motor gücü' de ekleniyor
Evinde 5 milyon solucanla yaşıyor

Evinde 5 milyon solucanla yaşıyor
İhracatta iyimserlik son beş yılın zirvesinde

İhracatta iyimserlik son beş yılın zirvesinde
14 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

14 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Türkiye 87 bin yabancıya iş kapısı oldu

Türkiye 87 bin yabancıya iş kapısı oldu