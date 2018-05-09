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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın ne kadar?

Yatırımcısı altındaki son durumu merak ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

09 Mayıs 2018, Çarşamba 19:10
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın ne kadar?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 180,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 180,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 180,40 liradan, bin 187 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 206 liradan

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?


164 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 168 liradan satıldı.

Bin 160 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 180 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?


580 liradan alınan Yarım Ziynet 590 liradan satıldıç

290 liradan alınan Çeyrek Ziynet 295 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)


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