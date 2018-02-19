'Altın kafa' lakaplı Murat Erbaşlar hayata veda etti

KOAH HASTASIYDI

ALTIN KAFA EFSANESİ

Erdinç Şahin

1970’li yıllarda dönemin ünlü futbolcularıgibi isimlerle top koşturanlakaplı santrforuilçesinde yalnız yaşadığı evde hayatını kaybetti.Koah hastası olduğu belirtilen yaşlı adama yemek getiren komşuları, Erbaşlar'ın kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi. Çilingirle kapıyı açan ekipler, Murat Erbaşlar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Erbaşlar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Dönemin ünlü futbolcularından “Altın kafa” lakaplıoradan da Karşıyaka'ya transfer olmuştu. 80 bin taraftarın izlediği Karşıyaka-Göztepe derbisinde Karşıyaka'nın kaptanı olarak sahaya çıkan Erbaşlar, Altay'da oynadığı dönemde ise 1980 yılında o dönemki adıyla Fuar Şehirleri Kupasında Alman ekibi Carl Zeiss Jena'ya 3 gol atarak maçın yıldızı olmuştu.Futbol hayatında genellikle kafa vuruşlarıyla gol atmasından dolayı kendisine “Altın kafa” lakabının takıldığı Murat Erbaşlar, Mustafa Denizli ile Altay’da 3 yıl beraber forma giymiş, verdiği bir röportajda ise döneminkalecisi olan’e kafa vuruşuyla attığı golü hiç unutamadığını söylemişti.