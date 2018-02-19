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'Altın kafa' lakaplı Murat Erbaşlar hayata veda etti

Dönemin ünlü futbolcuları Fatih Terim, Mustafa Denizli, Cemil Turan gibi isimlerle top koşturan Altay'ın “Altın kafa” lakaplı santrforu Murat Erbaşlar, 69 yaşında İzmir’de yalnız yaşadığı evde hayatını kaybetti.

'Altın kafa' lakaplı Murat Erbaşlar hayata veda etti
1970’li yıllarda dönemin ünlü futbolcuları Fatih Terim, Mustafa Denizli, Cemil Turan gibi isimlerle top koşturan Altay’ın “Altın kafa” lakaplı santrforu Murat Erbaşlar, İzmir'in Dikili ilçesinde yalnız yaşadığı evde hayatını kaybetti.
 

KOAH HASTASIYDI


Koah hastası olduğu belirtilen yaşlı adama yemek getiren komşuları, Erbaşlar'ın kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi. Çilingirle kapıyı açan ekipler, Murat Erbaşlar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Erbaşlar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


 

ALTIN KAFA EFSANESİ


Dönemin ünlü futbolcularından “Altın kafa” lakaplı Murat Erbaşlar, Nazilli Belediyespor’dan Altay'a, oradan da Karşıyaka'ya transfer olmuştu. 80 bin taraftarın izlediği Karşıyaka-Göztepe derbisinde Karşıyaka'nın kaptanı olarak sahaya çıkan Erbaşlar, Altay'da oynadığı dönemde ise 1980 yılında o dönemki adıyla Fuar Şehirleri Kupasında Alman ekibi Carl Zeiss Jena'ya 3 gol atarak maçın yıldızı olmuştu.



Futbol hayatında genellikle kafa vuruşlarıyla gol atmasından dolayı kendisine “Altın kafa” lakabının takıldığı Murat Erbaşlar, Mustafa Denizli ile Altay’da 3 yıl beraber forma giymiş, verdiği bir röportajda ise dönemin Trabzonspor kalecisi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e kafa vuruşuyla attığı golü hiç unutamadığını söylemişti.



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