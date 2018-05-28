Altın kız İrem, madalyaya doymuyor

Serbest ve kelebek stilde Türkiye'de rakipsiz olan, Dünya Şampiyonası barajını geçen 17 yaşındaki İrem, 18-22 Mayıs tarihleri arasında Kosova'nın başkenti Priştine'de de madalyalara ambargo koydu.

7'DE 5 YAPTI

Yüzmeye 13 yaşındayken Bayraklı Belediyesi'nde başlayan, kısa sürede dereceleriyle parlayan İrem, Kosova'da 1'inci Açık Uluslararası Down Sendromu Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederken katıldığı 7 yarışın 5'inde madalya kazandı. Şampiyonada 2 gümüş, 3 bronz madalya alan İrem, yurt dışında toplam 10 madalyaya ulaştı. Antrenör Mert Onaran ve Efe Karaca'nın çalıştırdığı Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi, eylül ayında Kanada'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.







