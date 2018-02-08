Altın külçe üreten bakteri keşfedildi



BAKTERİ KÜLÇE ALTIN DIŞKILIYOR

Can Hakman

C-metallidurans bakteri üzerinde araştırma yapan bilim insanları gördükleri ile şaşkına uğradı. Çok sayıda ağır metalin bulunduğu topraklarda yaşayan çubuk şeklindeki bakteri toprakta bulunana ağır metalleri sindirerek hayatına devam ediyor. Lakin sindirdiği meralleri dışarı attığında ise akıllara durgunluk veren nanometre boyutunda külçeler ortaya çıkıyor.Altın ve bakır madeni sıradan canlıların bünyesine fazla alındığında canlının zehirlenmesine neden oluyor. Fakat bu bakteri vücuda alınması zor bir formda olan bakır ve altın metalini bir dizi kimyasal süreçten geçirerek vücudunun iç kısımlarına kadar alınabilecek bir forma dönüştürüyor. Vücuda alınan bu metaller ise fazla biriktiğinde CupA enzimi tarafından dışarı atılıyor.Normalde bakteri hücrelerinin içine kadar işleyen altın ve bakır bileşikleri canlıyı zehirlemeye yetiyor. İşte tam bu esnada CupA enzimini devreye sokan C-metallidurans bakterisi, bünyesine aldığı altın ve bakır bileşenlerini emilimi zor bir forma dönüştürerek zehirlenmekten kendini kurtarıyor. Sonrasında hızlıca fazla bakır ve altını dışarı atan canlı zehirlenmekten kendini kurtarıyor.Bilim insanları ise C-metallidurans bakterisinin bu dışarıya attığı bu külçelerle yani nanometre boyutundaki altın külçelerle ilgileniyor. Bir nevi bu bakteri aslında altın bileşenlerini çeşitli formlara sokarak bünyesine alıyor. Akabinde zehirlenmemek için yine çeşitli işlemler uygulayarak bu bileşenleri nano altın külçelerine çeviriyor ve vücudundan dışarıya atıyor. Böylece bakteriler toprakta olan bileşenleri altın külçeleri haline dönüştürmüş oluyor.Bilim insanları ise bakterilerin topraktan maden bileşenlerini toplayıp bir araya getirmeleri ile ilgileniyor.