Altın Küre Ödülleri'nde dikkat çeken protesto

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!

İdil Janet Demiray

Sunuculuğunu Seth Meyers’in yaptığı 75. Altın Küre Ödül Töreni, Kaliforniya, Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’de gerçekti. Törene, Hollywood'daki taciz skandallarını protesto etmek amacıyla siyah giyinme kararı alan aktivistler damga vurdu.Norman ReedusÜnlü isimlerin destek verdiği ve Time's Up (Vakit geldi!) sloganın kullanıldığı eylemde, Altın Küre Ödülleri törenine katılan isimler kıyafetlerinin yakalarına "Time's Up" sloganının yazılı olduğu etiketler iliştirdiler.#TimesUp etiketi Twitter'da dünya trend listesine girdi.Nikolaj Coster-WaldauEn iyi komedi oyuncusu: James FrancoEn iyi yardımcı oyuncu (dizi) Alexander SkarsgardEn iyi drama: The Handmaid's TaleDrama kategorisinde en iyi erkek oyuncu: Sterling K. BrownDrama kategorisinde en iyi kadın oyuncu: Elisabeth MossEn iyi yardımcı oyuncu (sinema filmi) Sam RockwellEn iyi performans: Nicole KidmanKısa Dizi kategorisinde en iyi oyuncu: Ewan McGregorEn iyi performans yardımcı oyuncu (sinema filmi): Allison Janney(Habertürk)