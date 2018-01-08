Altın Küre Ödülleri'nde dikkat çeken protesto

Sunuculuğunu Seth Meyers’in yaptığı 75. Altın Küre Ödül Töreni, Kaliforniya, Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’de gerçekti. Törene, Hollywood'daki taciz skandallarını protesto etmek amacıyla siyah giyinme kararı alan aktivistler damga vurdu.
Norman Reedus
Ünlü isimlerin destek verdiği ve Time's Up (Vakit geldi!) sloganın kullanıldığı eylemde, Altın Küre Ödülleri törenine katılan isimler kıyafetlerinin yakalarına "Time's Up" sloganının yazılı olduğu etiketler iliştirdiler.
#TimesUp etiketi Twitter'da dünya trend listesine girdi.
Nikolaj Coster-Waldau
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!
En iyi komedi oyuncusu: James Franco
En iyi yardımcı oyuncu (dizi) Alexander Skarsgard
En iyi drama: The Handmaid's Tale
Drama kategorisinde en iyi erkek oyuncu: Sterling K. Brown
Drama kategorisinde en iyi kadın oyuncu: Elisabeth Moss
En iyi yardımcı oyuncu (sinema filmi) Sam Rockwell
En iyi performans: Nicole Kidman
Kısa Dizi kategorisinde en iyi oyuncu: Ewan McGregor
En iyi performans yardımcı oyuncu (sinema filmi): Allison Janney
(Habertürk)
İdil Janet Demiray