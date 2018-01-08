Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Altın Küre Ödülleri'nde dikkat çeken protesto

Bu yıl 75'si düzenlenen, yılın en iyi film ve Amerikan dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu

08 Ocak 2018, Pazartesi 07:32
Altın Küre Ödülleri'nde dikkat çeken protesto
Sunuculuğunu Seth Meyers’in yaptığı 75. Altın Küre Ödül Töreni, Kaliforniya, Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’de gerçekti. Törene, Hollywood'daki taciz skandallarını protesto etmek amacıyla siyah giyinme kararı alan aktivistler damga vurdu.


Norman Reedus

Ünlü isimlerin destek verdiği ve Time's Up (Vakit geldi!) sloganın kullanıldığı eylemde, Altın Küre Ödülleri törenine katılan isimler kıyafetlerinin yakalarına "Time's Up" sloganının yazılı olduğu etiketler iliştirdiler.
#TimesUp etiketi Twitter'da dünya trend listesine girdi.

Nikolaj Coster-Waldau 


ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!


En iyi komedi oyuncusu: James Franco
En iyi yardımcı oyuncu (dizi) Alexander Skarsgard
En iyi drama: The Handmaid's Tale
Drama kategorisinde en iyi erkek oyuncu: Sterling K. Brown
Drama kategorisinde en iyi kadın oyuncu: Elisabeth Moss
En iyi yardımcı oyuncu (sinema filmi) Sam Rockwell
En iyi performans: Nicole Kidman
Kısa Dizi kategorisinde en iyi oyuncu: Ewan McGregor
En iyi performans yardımcı oyuncu (sinema filmi): Allison Janney 

(Habertürk)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Daha evlenmeden ikinci skandal

Daha evlenmeden ikinci skandal
'Jon Snow' kontrolsüz hareketleri sebebiyle bardan atıldı

'Jon Snow' kontrolsüz hareketleri sebebiyle bardan atıldı
Toni Garrn üstsüz yakalandı

Toni Garrn üstsüz yakalandı
Kim Kardashian yatağından paylaşınca hayranlar coştu

Kim Kardashian yatağından paylaşınca hayranlar coştu
Sara Sampaio Fiji'yi fethetti

Sara Sampaio Fiji'yi fethetti
Georgia Fowler hem üstsüz hem makyajsız

Georgia Fowler hem üstsüz hem makyajsız
Elsa Hosk egzotik kaçamağında hayranlarını unutmadı

Elsa Hosk egzotik kaçamağında hayranlarını unutmadı
Michelle Rodriguez dalga kurbanı oldu!

Michelle Rodriguez dalga kurbanı oldu!
Lady Gaga'dan gecikmeli yeni yıl pozu!

Lady Gaga'dan gecikmeli yeni yıl pozu!
Kendall Jenner'dan önce: Kardashian ailesine güvenmiyorum

Kendall Jenner'dan önce: Kardashian ailesine güvenmiyorum
Gençliği kıskıvrak yakaladılar

Gençliği kıskıvrak yakaladılar