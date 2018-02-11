Altın Küre ödüllü besteci Jóhann Jóhannsson, 48 yaşında hayatını kaybetti

The Theory of Everything, Sicario ve Arrival gibi filmler için yaptığı vurucu besteleriyle tanınan Jóhann Jóhannsson, 48 yaşında hayatını kaybetti

11 Şubat 2018, Pazar 11:48
Altın Küre ödüllü besteci Jóhann Jóhannsson, 48 yaşında hayatını kaybetti
Kariyeri boyunca film müziklerinin yanı sıra sahne prodüksiyonları, televizyon programları ve tiyatrolar için de müzikler besteleyen İzlandalı müzisyen Jóhann Jóhannsson, 2002 yılından bu yana 4AD, Touch ve Deutsche Grammophon gibi prestijli plak şirketleri aracılığıyla albümler yayınlamıştı. Birçok farklı projede Tim Hecker, Jaki Liebezeit, Pan Sonic ve Robert Aiki Aubrey Lowe gibi isimlerle birlikte üretimlere imza atan Jóhann Jóhannsson, 1999 yılında enerjik electronica grubu Apparat Organ Quartet’i hayata geçirmişti.

Jóhannsson’un ölüm sebebi açıklanmış değil. Konuyla ilgili yapılan ilk resmi açıklama, sanatçının menajerlik şirketi tarafından geldi.



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