Altın ne kadar? (30.07.2018 altın fiyatları)

Altının gramı haftaya yükselişle başladı. Gram altın 192,2 lira, çeyrek altın 314 lira ve Cumhuriyet altını 1.277 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yeni haftaya hareketli başlayan gram altın saat 13.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artarak 192,04 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 314 lira, Cumhuriyet altını da 1.277 liradan satılıyor.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,2 düşüşle 1.220,4 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, geçen hafta yükseliş isteğinde olan altın fiyatlarının yeni haftaya sakin başladığını belirterek, ticaret savaşlarına ilişkin taraflardan gelen ılımlı açıklamaların dolar varlıkların güçlenmesine neden olduğunu kaydetti.



