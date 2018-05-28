Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları son değerlerinin ardından vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatlarında en çok takip edilen iki ürün ise, çeyrek altın ve gram altın fiyatları. Hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla piyasada en çok işlem gören altın olan bu iki tür vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

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28 Mayıs tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 196 lira bandında ilerliyor. 28 Mayıs Pazartesi günü gram altın 196,02 liradan alınırken 196,04 liradan satılıyor. Çeyrek altın 314,59 lira alınırken 321,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.304,00 liradan alınıp 1.318,00 liradan satılıyor.