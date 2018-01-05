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Altın rafinerisinin dağıtım aracını film senaryosu gibi planla soyacaklardı

Çorum'da altın ve ziynet eşyası üreten metal rafinerisine ait dağıtım aracını yağmalamak için plan yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Zanlıların, 5 milyon liralık soygun için film senaryosu gibi iki ayrı plan hazırladığı ortaya çıktı

Altın rafinerisinin dağıtım aracını film senaryosu gibi planla soyacaklardı
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren metal rafinerisine altın taşıyan nakliye aracının yağmalanmasına yönelik hazırlık yapıldığı istihbaratı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.G, N.A, Ş.Y, H.Y, E.E. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye gönderildi.
 

SOYGUN İÇİN İKİ FARKLI PLAN HAZIRLAMIŞLAR


Metal rafinerisine ait dağıtım aracını yağmalayacakları öne sürülen zanlıların, farklı planlar yaptıkları öğrenildi.

Altın ve ziynet eşyasını kent merkezi ile ilçelerde faaliyet gösteren kuyumculara götüren zırhlı dağıtım aracının güzergahını tespit eden zanlıların uygun bir bölgede aracı durdurmak için iki farklı plan yaptıkları belirtildi.


'KAZA SÜSÜ' YA DA 'YOL ÇALIŞMASI' 


Zırhlı araca başka bir araçla çarparak "kaza süsü" vermeyi düşünen zanlıların, alternatif plan olarak da Karayolları işçilerinin kıyafetlerinden temin ederek "çalışma yapıldığı" bahanesiyle yolu kesmeyi planladıkları, şoför ve güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirmeyi düşündükleri öne sürüldü.


3 İLA 5 MİLYON LİRALIK ALTIN ÇALACAKLARDI


Zanlıların araçta bulunan 3 ila 5 milyon lira değerindeki altınları yağmaladıktan sonra belirledikleri güzergahtan kaçmayı planladıkları iddia edildi.


ZANLILARDAN BİRİ, TESİSİN ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTI


OSB'de faaliyet gösteren metal rafinerisine altın taşıyan nakliye aracının yağmalanmasına yönelik hazırlık yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında tesisin eski çalışanlarından S.G'nin de bulunduğu 7 kişilik suç örgütünün deşifre edilmesi ve suçun önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Yağmalama suçunu gerçekleştirecekleri yönünde kuvvetli suç delillerine ulaşan ekipler, savcılığın talimatıyla 7 kişiyi gözaltına almış, şüphelilerden başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K, mahkemece tutuklanmıştı.

AA


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