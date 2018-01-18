Altınordu altyapıda zirvede

16 PUAN FARK

Erdinç Şahin

Geride kalan 5 sezonda altyapıda 25 kupa kazanan Kırmızı-Lacivertliler, 1 yaş küçük kadroyla sahaya çıktığı Elit U19 ve U17 1. Ligi'nin yanı sıra, Elit U16, U15 ve U14 Ligi'nde zirvede yer alarak şampiyonluklara doğru koşar adım ilerliyor.Altınordu takımları, 5 ligde bugüne kadar 79 maça çıkarken adeta gövde gösterisi yapıp sahadan 68 kez galip ayrılmayı başardı. 6 beraberlik alan gençler, sadece 5 kez mağlup oldu. Kırmızı-lacivertli gençler, birbirinden güçlü rakiplerin yer aldığı liglerde tam 293 kez gol sevinci yaşayıp, kalesinde ise sadece 56 gol gördü.Altınordu, Elit U19 1. Ligi'nde bir maç eksiğine rağmen BŞB Erzurumspor'un 7 puan önünde ve toplam 44 puanla zirvede yer alıyor. Altınordu U17 takımı, U17 Gelişim Ligi'nde iki maç eksiğine rağmen Denizlispor'un 7 puan önünde liderlik tahtında oturuyor.U16 Ligi'nde Antalyaspor'un 3 puan önünde lider durumda bulunan Altınordu, U15 Ligi'nde takipçisi Göztepe'ye daha şimdiden 16 puan fark yaptı. Altınordu U14 takımı da en yakın rakibi Göztepe'nin 7 puan önünde namağlup liderliğini sürdürüyor.