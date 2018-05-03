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Altınordu Başkanı Çağlar Söyüncü'nün takımını açıkladı

Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını açıkladı. Özkan Çağlar'ın Arsenal'le anlaşmak üzere olduğunu söyledi.

Altınordu Başkanı Çağlar Söyüncü'nün takımını açıkladı

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet ÖzkanCağlar Söyüncü'nün transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan: “Çağlar Söyüncü, Arsenal’le anlaşmak üzere. Arsenal bizden genç takım bilgilerini istedi” ifadesini kullandı.

2 sezon önce 2 milyon 650 bin Euro'ya Altınordu'dan Almanya'nın Freiburg  takımına transfer olan Çağlar Söyüncü için bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleri devredeydi.

A Milli Takım forması da giyen Çağlar Söyüncü 2 sezon boyunca Freiburg formasıyla 54 maça çıktı ve 2 asist yaptı. 

Arsenal'in Çağlar'ın bonservisi için Alman Kulübü'ne 20 - 30 milyon Euro civarında bonservis ödemesi bekleniyor...

Çağlar Söyüncü kimdir?

1.87 boyunda ve 22 yaşında olan Çağlar Söyüncü Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giymektedir.

1996 yılında dünyaya gelen genç futbolcu Çağlar Söyüncü futbol yaşantısına Menemen Belediyespor alt yapısında adım atmış daha sonra, Bucaspor, Gümüşorduspor formalarını giymiştir. Aktif futbol yaşantısını Altınordu takımında sürdüren Çağlar Söyüncü özellikle Fatih Terim’in A Milli Takım aday kadrosuna çağırması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Ayrıca Çağlar Söyüncü Türkiye U-18 ve Türkiye U-19 Milli takım formalarını giymiştir. Çağlar Söyüncü aslen İzmir’lidir. 2016 sezonunda Almanya’nın köklü kulüplerinden olan ve bu sene tekrar Bundesliga Ligine yükselen SC Freiburg takımına transfer olmuştur.


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