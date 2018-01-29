Altınordu'da Erdoğan Yeşilyurt ışık saçıyor

SÖMESTR TURNUVASI'NDA BÜYÜK COŞKU

Erdinç Şahin

ekibinin evinde2-1 mağlup ettiği maçtaattığı ikinci golün asistini yapan gurbetçi kanat oyuncusu,önünde bir gol, bir asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu17'nci dakikada gol perdesini açarken, 65'inci dakikadaattığı golde pay sahibi oldu.Devre arası kamp döneminde oynadıkları üç hazırlık maçındafilelerini sarsarak olumlu sinyaller veren Erdoğan, ligde kalan haftalarda ilk 6 yarışında takımının en önemli kozlarından biri olacağını gösterdi. Süper Lig ekiplerinin radarında olan kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Altınordu'da dördüncü sezonunu geçiren Erdoğan'a yönetim henüz mukavele uzatma teklifinde bulunmadı.Altınordu Bölge Futbol Okulları'nın katılımıyla organize edilen'nda üç gün boyunca heyecan fırtınası esti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 2 bin 200 çocuk rekor katılımla müthiş bir tablo ortaya koydu.Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan organizasyonda çocuklar 900 maç yaparken, hem sahada heyecan fırtınası estirdiler, hem de ailelerine coşku dolu dakikalar yaşattılar. Tam 4 bin 289 golün atıldığı, futbol temposunun bir dakika bile düşmediği karşılaşmalarda çocuklar bütün hünerlerini sergileyip güzel bir turnuvayı geride bıraktılar. Turnuvanın son gününü Başkan Vekili Barış Orhunbilge, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve A takım oyuncusu Alican Özfesli de izleyip çocuklara sertifika ve kupalarını dağıttı.