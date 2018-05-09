Altınordu'dan gurbetçi atağı

Erdinç Şahin

İzmir ekibinindoğumlu gurbetçi futbolcukadrosuna dahil etmek istediği öğrenildi.Forvet arkası ve sağ kanatta görev alabilen 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Hollanda 2'nci Ligi takımı'da 39 maçta 7 kez rakip fileleri sarstı.kulübünün altyapısında futbola başlayantakımlarında da oynadı. Türkiye U15 ve U16 milli takımlarında görev alan genç futbolcu, Belçika alt yaş gruplarında da milli formayı terletti.