Altınordu - Fenerbahçe maçı özeti

Fenerbahçe yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçında İzmir'de Altınordu ile karşılaştı. Maç karşılıklı gollerle beraberlikle sona erdi

27 Temmuz 2018, Cuma 21:50 Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018, Cuma 22:57
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MAÇ ÖZETİ

Altınordu 1 - 1 Fenerbahçe

90.DK: Maç sona erdi.

72.DK: Altınordu Muhammed Mert'le eşitliği sağlıyor

63.DK: Fenerbahçe, Altınordu'dan Murat Uçar'ın kendi kalesine attığı golle öne geçiyor 

45.DK: İlk yarı golsüz sona erdi

1.DK: Maç başladı

MAÇ BİLGİLERİ

Stat: Bornova İlçe (İzmir)

Hakem: Hakan Ceylan

Kanal: TRT 1

Altınordu: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Recep Yemişçi, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Anıl Koç, Hüseyin Atakan Üner, Kemal Rüzgar

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Nabil Dirar, Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Uygar Mert Zeybek, Ozan Tufan, Josef de Souza, Mehmet Ekici, Muhammed Samed Karakoç, Mahsun Çapkan, Ahmethan Köse

Teknik Direktör: Phillip Cocu

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI

Fenerbahçe - İstanbulspor (Türkiye): 1-1

Fenerbahçe - Lozan (İsviçre): 1-2

Fenerbahçe - Fulham (İngiltere): 3-0

Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda): 3-3

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