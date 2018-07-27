Altınordu - Fenerbahçe maçı özeti
Fenerbahçe yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçında İzmir'de Altınordu ile karşılaştı. Maç karşılıklı gollerle beraberlikle sona erdi
MAÇ ÖZETİ
Altınordu 1 - 1 Fenerbahçe
90.DK: Maç sona erdi.
72.DK: Altınordu Muhammed Mert'le eşitliği sağlıyor
63.DK: Fenerbahçe, Altınordu'dan Murat Uçar'ın kendi kalesine attığı golle öne geçiyor
45.DK: İlk yarı golsüz sona erdi
1.DK: Maç başladı
MAÇ BİLGİLERİ
Stat: Bornova İlçe (İzmir)
Hakem: Hakan Ceylan
Kanal: TRT 1
Altınordu: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Recep Yemişçi, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Anıl Koç, Hüseyin Atakan Üner, Kemal Rüzgar
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe: Carlos Kameni, Nabil Dirar, Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Uygar Mert Zeybek, Ozan Tufan, Josef de Souza, Mehmet Ekici, Muhammed Samed Karakoç, Mahsun Çapkan, Ahmethan Köse
Teknik Direktör: Phillip Cocu
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI
Fenerbahçe - İstanbulspor (Türkiye): 1-1
Fenerbahçe - Lozan (İsviçre): 1-2
Fenerbahçe - Fulham (İngiltere): 3-0
Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda): 3-3