Altınordu finali bekliyor

Erdinç Şahin

Daha önce 2 sezon averajla ve 1 puan farkla kaçırdıkları Play-Off hedefine bu kez ulaşacaklarını söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıda iyi bir çıkış yakaladık, ilk 2 hesapları yaparken son haftalarda elimizdeki avantajı iyi değerlendiremedik. Ancak ilk 6 için her şey bizim elimizde. Kazanmamız gerektiğinin bilincindeyiz" diye konuştu.Önceki yıllarda Play-Off için rakiplerin alacakları sonuçlara baktıklarını, bu kez ise sadece galibiyetin yeteceğini ifade eden Hüseyin Eroğlu, "İyi bir sezon geçirdik, bunu Play-Off'a kalarak taçlandırmak istiyoruz. Oyuncularımızın yükselen performansı bizi umutlandırıyor. Erzurumspor maçını sezon finali gibi görüyoruz. Rakip de son haftalarda çıkışa geçti. Beraberlik onlar için yeterli, ancak bahanemiz yok. Biz kazanacağız" dedi.Ana hedeflerinin Göztepe'den sonra İzmir'i Süper Lig'de temsil eden ikinci takım olmak olduğunu belirten Eroğlu, "Cumartesi günü tüm İzmirli futbolseverleri stada bekliyoruz" yorumu yaptı. Altınordu'da sağ ayak bileğinden sakatlanan Serkan dışında eksik yok.MİRKAN VE KERİM AVCI İDDİALIAltınordu'da bu sezon attıkları gollerle tüm dikkatleri üzerine geçen gurbetçi futbolcular Mirkan ve Kerim Avcı, Play-Off'a kalacaklarına inandıklarını vurguladı. Bu sezon 14 kez rakip fileleri sarsan Kerim ve 13 golü bulunan Mirkan, "Geçtiğimiz haftalarda ilk 2 hesapları yapıyorduk ancak durum buraya geldi. Biz son maçımızı alarak ilk 6'ya adımızı yazdıracağız. Buna takım olarak inanıyoruz. Moralimiz yerinde. Rakip kim olursa olsun çıkıp kazanacağız. Taraftarımız yanımızda olsun" diye konuştu.