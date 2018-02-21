Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Altınordu Guti Hernandez ile buluştu!

Bir dizi özel maç için hafta sonundan bu yana Almanya'da bulunan Altınordu yöneticileri, eski Beşiktaşlı futbolcu Guti Hernandez ile bir araya geldi.

21 Şubat 2018, Çarşamba 14:01
Altınordu Guti Hernandez ile buluştu!
Altınordu'nun U14 takımı, bir dizi özel maç için hafta sonundan bu yana Almanya'da bulunuyor.

Bayern Münih, Hoffenheim, Karlsruher ve Reutlingen ile çok önemli sınavlara çıkacak gençler, Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Youth League U19 karşılaşmasını da yerinde izleme heyecanını yaşayacak.
 

PRENSİPTE ANLAŞTILAR


Altınordu Sportif Etkinlikler Yönetmenleri Umut Köse ve Murat Korkmaz ile U14, U15 ve U16 takımları İdari Direktörü Halit Eroğlu, Münih'e gelen Real Madrid ekibinin antrenörü, eski Beşiktaşlı futbolcu Guti Hernandez ile bir araya geldi.

Guti'ye Altınordu'nun yapılanması hakkında bilgiler veren, genç takımlar düzeyinde özel maç oynama isteğini ileten Altınordu ekibi, prensipte anlaşma sağladı. Altınordu, Guti'ye forma hediye etti.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray'a Fernando müjdesi

Galatasaray'a Fernando müjdesi
Furkan Aldemir: Gruptan lider çıkmak istiyoruz

Furkan Aldemir: Gruptan lider çıkmak istiyoruz
Cengizli Roma Shakhtar’la kapışıcak

Cengizli Roma Shakhtar’la kapışıcak
Beşiktaş'ı yıkan taktik!

Beşiktaş'ı yıkan taktik!
Allianz Arena'ya Oğuzhan Özyakup için geldiler

Allianz Arena'ya Oğuzhan Özyakup için geldiler
Wesley Sneijder nereden nereye!

Wesley Sneijder nereden nereye!
Vagner Love kaleyi bulamadı!

Vagner Love kaleyi bulamadı!
Fenerbahçe kanatlarında müthiş rekabet!

Fenerbahçe kanatlarında müthiş rekabet!
Kingsley Coman Türk futbolseverleri kendine hayran bıraktı

Kingsley Coman Türk futbolseverleri kendine hayran bıraktı
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş derbisi sürprizi!

Aykut Kocaman'dan Beşiktaş derbisi sürprizi!
Beşiktaş'ta Talisca harekatı

Beşiktaş'ta Talisca harekatı