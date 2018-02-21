Altınordu Guti Hernandez ile buluştu!

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Erdinç Şahin

'nun U14 takımı, bir dizi özel maç için hafta sonundan bu yanabulunuyor.ile çok önemli sınavlara çıkacak gençler,ilearasında oynanacak UEFA Youth League U19 karşılaşmasını da yerinde izleme heyecanını yaşayacak.Altınordu Sportif Etkinlikler Yönetmenleri Umut Köse ve Murat Korkmaz ile U14, U15 ve U16 takımları İdari Direktörü Halit Eroğlu, Münih'e gelen Real Madrid ekibinin antrenörü, eski Beşiktaşlı futbolcu Guti Hernandez ile bir araya geldi.Guti'ye Altınordu'nun yapılanması hakkında bilgiler veren, genç takımlar düzeyinde özel maç oynama isteğini ileten Altınordu ekibi, prensipte anlaşma sağladı. Altınordu, Guti'ye forma hediye etti.