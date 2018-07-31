Son dönemde Barış Alıcı ve Berke Özer transferlerinin yanı sıra İzmir'de hazırlık maçı oynayarak ilişkilerini geliştiren Altınordu ve Fenerbahçe bu kez Ahmethan için temasa geçti.

Fenerbahçe'de kiralık listesine konulması beklenen 21 yaşındaki forvet için Altınordu'nun nabız yokladığı öğrenildi. Fenerbahçe'de profesyonel olan Ahmethan, geçen sezon kiralık oynadığı Boluspor'da sadece 2 maçta görev aldı. Ahmethan, alt yaş gruplarında 29 kez milli formayı terletti.

Öte yandan Altınordu, Bursaspor'un genç santrforu Kubilay'ı da listesinde tutuyor.