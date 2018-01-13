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Altınordulu Erce'ye Galatasaray kancası

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın radarına girdi.

Altınordulu Erce'ye Galatasaray kancası
Gelecek vaadeden genç kaleci arayışlarında sarı-kırmızılılar ilk etapta Kardemir Karabükspor'dan Çağlar Şahin Akbaba ile ilgilendi.

Bu transferin gerçekleşmemesi üzerine teknik direktör Fatih Terim'in raporuyla, Galatasaray, bu kez gündemine Altınordulu Erce'yi aldı. Galatasaray yönetimi Erce'nin transferi için İzmir temsilcisine teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Geçen sezon ismi Beşiktaş başta olmak üzere bir çok Süper Lig kulüpleriyle anılan 23 yaşındaki Erce, yeni sezon öncesi Altınordu'yla olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Kaleci Erce'nin ağabeyi Arda Kardeşler ise Süper Lig'de hakemlik yapıyor. Eski kaleci olan babası Eser Kardeşler ise teknik direktörlük mesleğini sürdürüyor. Genç eldiven sezonun ilk yarısında kırmızı-lacivertli formayla 11 karşılaşmada takımının kalesini korudu. Erce, 1'inci Lig'de toplam 45 müsabakada görev aldı.
 

BORNOVA'YA FUTBOL OKULU


Altınordu, Bornova'da 6 futbol okulu daha hizmete açtı. Bornova Futbol Okulları Direktörü İsmail Sütçü, "Altınordu Futbol Okulları, Altınordu organizasyonunun temelidir" diyerek, "Yeşilyurt Merkez Futbol Okulu'ndaki öğrenci sayımız 1500'e ulaştı. Bu, Türkiye'de tek merkezdeki en büyük öğrenci sayısıdır. Bornova'yı, Altınordu'nun ikinci merkezi yaparak aynı rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza sporu sevdirmek ve sportmen bireyler olmalarını sağlama adına çıktığımız yolda emin adımlarla yürüyoruz" dedi.


 
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