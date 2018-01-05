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Altıntop kardeşler kulüpsüz kaldı

Almanya İkinci Bundesliga takımlarından Darmstadt’tan ayrılan Hamit Altıntop’tan sonra ikizi Halil Altıntop da kulübünden gönderildi. İkiz kardeşlerin ikisi de kulüpsüz kaldı

05 Ocak 2018, Cuma 19:47
Altıntop kardeşler kulüpsüz kaldı
Bundesliga takımlarından Augsburg’dan sezon başından ayrılıp Çek şampiyonu Slavia Prag’a transfer olan Halil Altıntop’un sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Çek kulübü beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle Altıntop’u serbest bıraktı. 

Halil Altıntop, Slavia Prag’da ilk haftalarda forma bulurken, daha sonra ise takımda oynama şansı bulamadı. Son aylarda gözden düşen Altıntop, son haftalarda ise maç kadrosuna bile alınmadı. Bu sezon kötü bir performans sergilerken sadece sekiz maç oynayabildi.


YAŞAMINI TÜRKİYE'DE GEÇİRECEĞİNİ AÇIKLADI


Bir karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Altıntop, diğer maçlarda ya oyundan çıkarıldı ya da sonradan sahaya sürüldü. Attığı gol sayısı ise sadece bir. 

Hamit Altıntop ise eşi ve çocuklarıyla Türkiye’de daha fazla zaman geçirmek istediğini belirterek Darmstadt’tan ayrılmıştı. Hamit Altıntop bundan sonraki yaşamını Türkiye’de geçireceğini açıklamıştı.
 


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