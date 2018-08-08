Altyapısı olmayan mühendis işsiz kalıyor

İbrahim Bey, “Birçok sektörde olduğu gibi, bizde de en büyük sıkıntısı eleman bulamamaktır. Yani bugün 200 eleman gelse yarın hepsini işbaşı yaptırabilirim” dedi.

EĞİTİM SIKINTILI

İbrahim Artikar; “Günümüzde meslek liselerinden, üniversiteye girişler çok zor olduğundan, kimse çocuğunu göndermek istemiyor. Bu yüzden eleman da yetişmiyor. Kesinlikle bunun eğitim bazında yeniden ele alınması gerekir. Günümüzde birçok mühendisin iş aramasının sebebi altyapı eğitiminin olmamasıdır. Elektrik mühendislerinin, meslek lisesi alt eğitimini de almaları gerekir. Günümüzde usta, mühendisten daha çok kazanıyor” dedi.