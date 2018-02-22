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Alvaro Negredo: Niye oynamıyorum bilmiyorum!

Siyah-Beyazlı formayla düşüş yaşayan Alvaro Negredo, Bayern maçında süre alamaması sonrasında suskunluğunu bozdu. İspanyol golcü, “Niye oynamadığımı ben de bilmiyorum. Benim işim sadece çok iyi çalışıp sessizce görev beklemek. Ben de bunu yapıyorum” dedi.

Alvaro Negredo: Niye oynamıyorum bilmiyorum!
Kara Kartal’ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, sezonun ikinci yarısına istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı. Siyah-Beyazlılar’a yeterli katkıyı yapamaması sonrasında formasını yeni transfer Vagner Love’a kaptıran İspanyol futbolcu, durumuyla ilgili olarak suskunluğunu için bozdu. Önceki akşam Bayern Münih’le Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi başladığı gibi kulübede tamamlayan Negredo, “Niye oynamadığımı ben de bilmiyorum. Bu konuda hocamız Şenol Güneş’e bir şey sormadım çünkü benim işi sadece çok iyi çalışıp sessizce görev beklemek. Ben de bunu yapıyorum” ifadelerini kullandı.
 

20 MİLYONLUK ADAM


Beşiktaş’ta bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan ve 1360 dakika süre alarak 42,5 dakikalık ortalamayla oynayan 32 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 12 kez havalandırıp 5 asist yaptı. Siyah- Beyazlılar’la 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Negredo, 4 milyon 350 bin Euro’luk (20.3 milyon TL) maaşıyla takımının en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor.

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