Alvaro Negredo: Niye oynamıyorum bilmiyorum!

20 MİLYONLUK ADAM

Erdinç Şahin

Kara Kartal’ın İspanyol golcüsü, sezonun ikinci yarısına istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı. Siyah-Beyazlılar’a yeterli katkıyı yapamaması sonrasında formasını yeni transfer’a kaptıran İspanyol futbolcu, durumuyla ilgili olarak suskunluğunuiçin bozdu. Önceki akşam Bayern Münih’le Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi başladığı gibi kulübede tamamlayan, “Niye oynamadığımı ben de bilmiyorum. Bu konuda hocamız Şenol Güneş’e bir şey sormadım çünkü benim işi sadece çok iyi çalışıp sessizce görev beklemek. Ben de bunu yapıyorum” ifadelerini kullandı.Beşiktaş’ta bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan ve 1360 dakika süre alarak 42,5 dakikalık ortalamayla oynayan 32 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 12 kez havalandırıp 5 asist yaptı. Siyah- Beyazlılar’la 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Negredo, 4 milyon 350 bin Euro’luk (20.3 milyon TL) maaşıyla takımının en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor.