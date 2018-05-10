Alvaro Negredo'nun yerine Burak Yılmaz

TEMASLAR BAŞLADI

HEDEFLER BELLİ

Erdinç Şahin

Yeni sezon öncesinde transfer planlamasını hazırlamaya başlayan, harekat planını belirledi. Teknik direktör’in isteği doğrultusunda ilk olarak forvet hattında operasyona başlayan Beşiktaş Yönetimi’nin, sezon başında alınanve ara transfer döneminde takıma kazandırılan’la yol ayrımına gideceği bildirildi. Negredo’nun takıma bir türlü uyum sağlayamamasını göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar’ın, İspanyol golcünün yıllık’luk () maaş yükünden kurtulmayı hedeflediği bildirildi.Ayağındaki sakatlık sebebiyle sezonu kapatan tecrübeli futbolcu ve Love’a kulüp bulmak için çalışmaları başlatan Kartal’ın, umudunu Çin pazarına bağladığı öğrenildi.’yı 2015 yılında’yakarşılığında gönderen Siyah-Beyazlılar’ın, bu 2 forvetini de Çin’e satıp ekonomik olarak güçlenmeyi umduğu kaydedildi. Yönetimin, bu konuda gerekli temaslara başladığı ifade edildi.Bu sezon yeterince verim alınamayan 2 forvet oyuncunun gönderilmesinin ardından Beşiktaş’ın alacağı iki oyuncuyu da belirlediği bildirildi. Göztepe’yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demba Ba ile ekonomik olarak zor günler geçiren Trabzonspor’un golcüsü’ı hedef olarak belirleyen yönetimin, yeni döneme bu oyuncularla başlamayı planladığı konuşuluyor.