Alvaro Negredo, Sydney yolcusu

Beşiktaş’a geçen sezonun öncesinde İspanya La Liga ekibi Valencia’dan transfer edilen Alvaro Negredo, Kara Kartal’da ortaya koyduğu 1 dönemlik performansla beklenenin altında bir görüntü sergilemişti.

31 Süper Lig mücadelesinde 7 gol ve 6 asistlik görüntü sergileyerek bekleneni veremeyen İspanyol futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in kararı sonrasında satış listesine konulmuştu. La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano’yla görüşen ancak bir sonuç elde edememesi sonrasında Celta Vigo’yla masaya oturan 32 yaşındaki futbolcuya son talip uzaklardan geldi!

BONSERVİSİ YOK

Avustralya Ligi temsilcisi Sydney FC’nin, Beşiktaş’ın yollarını ayırmayı planladığı Negredo’ya talip olduğu ortaya çıktı.

Bobo’yu Alanyaspor’a gönderen Sydney’in, Brezilyalı futbolcunun yerini Negredo’yla doldurmayı planladığı kaydedildi.

Beşiktaş’ın, 4.3 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak için alacaklarına karşılık bonservissiz yollarını ayırmayı planladığı deneyimli ismin bedelsiz olması da Avustralya temsilcisinin bu transfer konusunda iştahını artırdığı belirtildi.







