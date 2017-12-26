Alvaro Negredo: Türk futbolu çok tutkulu

"GERÇEK ÇOK FARKLI"

"KENDİNİZİ İSPAT ETMELİSİNİZ"

Erdinç Şahin

'ın yıldız golcüsüverdiği röportajda Türk futbolunu değerlendirdi.Türkiye'deki futbol seviyesinin kendisini şaşırttığını ifade eden İspanyol futbolcu şöyle konuştu:"Türkiye'ye transfer olduğumda lig seviyesinin düşük olduğunu tahmin etmiştim. Fakat gerçek çok farklı. Süper Lig'deki futbol seviyesi çok hoşuma gidiyor. Bu tecrübeyi yaşadığım için sevinçliyim.""Türkiye'de futbol daha farklı, daha tutkulu. Kendinizi her maçta sahada ispat etmelisiniz. Stadyumlarda muhteşem bir atmosfer var."Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 25 resmi karşılaşmada boy gösteren 32 yaşındaki forvet, rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı.