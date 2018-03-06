Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam her yerde aranıyor

Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde ikamet eden alzheimer hastası 71 yaşındaki Mehmet Bayram'dan 1 gündür haber alınamıyor. Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin araştırması sonucu yaşlı adamın 'ben Diyarbakır'a gidiyorum' diyerek kırmızı renkli bir bisikletle evinden ayrıldığı belirlendi. 

Mavi kot pantolon üzerine yeşil bir ceket giyen, başında da siyah renkli bir bere bulunan yaşlı adamın bulunması için güvenlik güçleri seferber edilirken, kayıp adamı görenlerin ise 112 haber merkezine bilgi vermeleri istendi. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD'de Türk akademisyene başarı ödülü

ABD'de Türk akademisyene başarı ödülü
Atatürk'ün naaşını gören 9 kişi belgesel çekimleri başlamadan hayatını kaybetti

Atatürk'ün naaşını gören 9 kişi belgesel çekimleri başlamadan hayatını kaybetti
'Bir kereden bir şey olmaz' diye başladı 7 yılda bıraktı

'Bir kereden bir şey olmaz' diye başladı 7 yılda bıraktı
Çanakkale'de tarihi tabyada 'paintball' oynanması tepkilere neden oldu

Çanakkale'de tarihi tabyada 'paintball' oynanması tepkilere neden oldu
İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz

İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz
Kocaeli'de çöken istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine yıkıldı

Kocaeli'de çöken istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine yıkıldı
İlahi adalet! Baygın köpeği arabaların önüne atan adama araba çarptı!

İlahi adalet! Baygın köpeği arabaların önüne atan adama araba çarptı!
Mardin'de kazada yaralanan 3 eşek tedavi için İstanbul'a gönderildi

Mardin'de kazada yaralanan 3 eşek tedavi için İstanbul'a gönderildi
Sivas'ta zehirli kargo alarmı! 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta zehirli kargo alarmı! 14 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de cinayetleri kadın müdür çözüyor

İzmir'de cinayetleri kadın müdür çözüyor
Sivas'ta halk yaralı köpeği iyileştirmek için seferber oldu

Sivas'ta halk yaralı köpeği iyileştirmek için seferber oldu