Alzheimer hastasını dolandırmıştı, cezası belli oldu

Tekirdağ Çorlu’da oturan 1933 doğumlu Pakize Eser, Alzheimer hastalığına yakalandı. Bir özel hastanenin 2012 yılındaki raporunda “akli meleke kayıplarının izahtan vareste olduğu” ifadesine yer verildi. Tek çocuğu olan Fatma Dülgar ile ilişkisi bozulan Eser, evinde yalnız yaşamaya başladı. Bu arada, kız kardeşinin torunu olan 1976 doğumlu Zuhal Sezğin, hesabında 436 bin TL bulunan Eser ile yakınlaştı ve “Bakımını üstlendim” diyerek, Eylül 2012’den itibaren Eser’i kontrol etmeye başladı. İki yıl sonra da “Sizi barıştıralım” diyerek yaşlı kadını, kızı Fatma Dülgar’a teslim etti.

AVUKATLAR MAĞAZA MAĞAZA İZ SÜRDÜ

Fatma Dülgar, Ekim 2014’te paranın faizini almak için bir özel bankanın Çorlu Şubesi’ne gitti. Görevliler “Hesapta 14 TL var” dedi. Hesap hareketleri incelenince Eylül 2012’den itibaren üçer kez 20 bin TL çekildiği saptandı. Kasım 2012’den itibaren bankamatik yoluyla binlerce TL çekildiği, alışveriş yapıldığı, başka hesap açılıp iki hesap arasında para aktarıldığı anlaşıldı.

Dülgar’ın avukatları İlkay Sezer ile Hilal Demirelli, önce Pakize Eser için rapor aldırdı. Çorlu Devlet Hastanesi’nin 20 Kasım 2014’teki raporunda, “akli melekelerinin yerinde olmadığı, kendini idare edemeyeceği, mahkemece dinlenmesinde fayda olmadığı” ifade edildi.

Avukat Sezer, hesap dökümünde yer alan mağazaları tek tek gezerek, alışverişin kim ile yapıldığını sordu. Bütün mağaza sahipleri Zuhal Sezğin’in adını verdi.

Avukat Sezer, yaptığı araştırmada, Sezğin’in banka kartı çıkarmak için Eser’e bankada evraka parmak bastırdığını, bir GSM hattı açtırdığını, şifreyi öğrenmek için hattı, telefonunda 21 saat kullandığını belirledi.

BAKMIYORDU

Fatma Dülgar suç duyurusunda bulanarak, annesinin okuma yazma bilmediğini ve kart kullanmadığını belirtti. Dülgar, “Zuhal, annemin yanında kalmadı. Bakımını üstlenmedi. Zuhal’in annesi, anneme yemek getirirdi. Temizliğini ben yapardım” dedi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2017’de, Sezğin’i ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına ve 75 bin TL para cezası ödemeye mahkûm etti.

Kaynak: İsmail Saymaz / Hürriyet