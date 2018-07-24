Kanlı Ay tutulması

Bu dönemin en sert tutulmalarından biri ile karşı karşıyayız. Tabi korkacak bir şey yok. Etraftan aşırı derece de kötü senaryolar duyuyorum. Bu geçişleri bu şekilde yorumlamak doğru değil. Zira astroloji de enerji alanınız kuvvetliyse kötü açıların veya sert açıların etkisinden kendinizi koruyabilir veya bu durumları minimize edebilirsiniz. 27 Temmuz Kanlı Ay Tutulması bazı şeylerin sonuçlanması ve netleşmesi gibi konuları gündeme getirir.

Tamamlanmak dengelenmek gibi temalar ön plana çıkabilir. Bu dengeyi sağlarken ruhsal dünyamızda bir takım depremler gerçekleşebilir. Özellikle içimize attığımız sıkıntılarla ilgili patlamalar yaşayabiliriz. İlişkilerde yanlış anlaşılmalara açık veya ilişkilerde içe atılmış konularında patlak vermesi gibi temalar ön plana çıkacaktır. Her ne kadar duygusal dünyamızda bizi gerecek olsa da, tartışmalara girmemek, sakin olmak ve empati yapmak ilişkilerinizde sorun yaratmaktan ziyade çözmeyi ve netleşmeyi anlatacaktır. İş hayatınızda da ani değişimlere karşı biraz daha esnek olmanız gerekebilir.

Patronlarla ve üstlerle özellikle ofis ortamında tartışma ve kavgalardan tamamen uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu zamanlarda sabrımızı taşıran konularla karşılaşacağız tabi. İstanbul gibi kalabalık ve büyük kentlerde yaşayan insanların daha da gergin olacağını söyleyebilirim... Anlatmaya çalıştığım diğer konu ise eğer haritanız kuvvetli, ruh haliniz kuvvetli, psikolojiniz kuvvetliyse bu tarz sert açıları çok hafif atlatırsınız. Yine özellikle Kuvars kristali taşımak etkileri hafifletir. Yoga ve meditasyon, özellikle toprakla iç içe olmak ve topraklanmak iyi gelecektir.

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Mars çok yakın geçiyor, tabi en son 99 döneminde böyle bir gökyüzü gördük bu da bize depremi anımsatıyor en azından ,toprak hareketleri, doğal afetler, uçak kazaları (yolcu), dikkatsizlik sonucu oluşacak kazalara da kendini gösterebilir. Tabi bu etkileşimlerin 1-2 ay yoğun etkileşimi olacağı için bu süreçleri önümüzdeki 2 ayda da görebiliriz. Tabi bu süreç sadece bir uyarı gibi düşünün. Önlemler alındıysa çok büyük sorunlar yaşanmayacaktır.

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